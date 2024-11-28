Грумер Казимова: обувь для собак зимой важна из-за реагентов

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Химические реагенты, используемые для обработки городских дорог в зимний период, сильно влияют на кожу лап собак, поэтому им необходима обувь, рассказала грумер Дарья Казимова в беседе с "Газетой.ру".

Она уточнила, что химикаты могут быть травмоопасными. При попадании реагента на лапы собака может начать поджимать их, скулить, пытаться облизать болезненные зоны. При этом, если в организм питомца попадет такое вещество, у нее произойдет интоксикация, в отдельных случаях приводящая к смерти.

Обувь полностью исключает контакт с химикатами и снегом, в отличие от защитных кремов и восков. В условиях плюсовой температуры на лапах собак образуются комки снега, которые могут травмировать мягкие ткани. Чтобы предотвратить повреждения и образование колтунов, необходимо регулярно стричь шерсть на лапах до уровня подушечек.

Грумер отметила, что существует ошибочное мнение, что в зимнее время нет необходимости стричь собаку, ведь чем длиннее шерсть, тем теплее животному.

"Стрижка необязательно должна быть короткой, чтобы собака замерзла. Она может быть с сохранением длины, но сделана в соответствии с породой и особенностями определенных зон, которые влияют на самочувствие собаки", – добавила Казимова.

Тем не менее все животные, обитающие в домах с отоплением, нуждаются в дополнительном уходе и увлажнении в холодное время года. Собаки ощущают сухость воздуха сильнее, чем люди. У них появляются раздражения, а шерсть становится хуже. Поэтому питомцы нуждаются в регулярном мытье с использованием специальных средств, которые питают и увлажняют кожу.

"Оптимальная погода для прогулок – это диапазон примерно от минус 5 до минус 15 градусов. Если температура ниже, прогулки следует минимизировать", – предупредила специалист.

По ее словам, владельцам питомцев необходимо подстроить график так, чтобы в подходящей температуре дать собаке провести максимум времени на свежем воздухе.

В то же время собаки, обитающие в регионах с суровой зимой, нуждаются в одежде. Это касается и тех пород, которые были выведены в жарких странах, например гладкошерстных и голых собак. В холодное время года представителям некоторых пород необходимо надевать более теплую одежду. Например, это могут быть костюмы или комбинезоны, а также специальные сапоги.

Владельцам животных, которые нуждаются в услугах грумера, важно помнить, что для питомцев с мягкой шерстью не стоит выбирать одежду с подкладкой из пушистого ворса, меха или флиса, так как это может привести к образованию колтунов, подытожила Казимова.

Ранее ветеринар Елена Алешина рассказала, что утеплять собаку зимой или нет, во многом зависит от породы. Однако если не одевать питомца, не приспособленного к холодам, то он может получить переохлаждение и заболеть.

Специалист подчеркнула, что многое зависит именно от шерсти. Например, более жесткий остевой волос защищает от влаги, густой мягкий подшерсток лучше согревает. Хуже всего мороз переносят мелкие породы с короткой шерстью или без шерсти вовсе.