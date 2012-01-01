Ветеринар Алешина назвала породы собак, которые тяжело переносят зиму

Метеорологическая зима придет в Москву уже 13 ноября, рассказала специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, среднесуточная температура воздуха с этого дня опустится ниже нуля. Для некоторых пород собак такая погода считается уже морозной. О том, как правильно утеплять питомцев, – в материале Москвы 24.

Не любят зиму

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Утеплять собаку зимой или нет, во многом зависит от породы, рассказала Москве 24 заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Елена Алешина. При этом если не одевать питомца, не приспособленного к холодам, то он может получить переохлаждение и заболеть. Ветеринар отметила, что владельцы собак нередко обращаются к специалистам с ринитами, бронхитами и миозитами (воспалительный процесс мышечной ткани).



Елена Алешина заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Все зависит от породы. Например, хаски или маламут с удовольствием будут гулять в мороз ниже минус десяти градусов, а той-терьеру уже при пяти градусах будет холодно. Нужно учитывать особенности породы, в регионе с какими погодными условиями она выведена.

Специалист подчеркнула, что многое зависит именно от шерсти питомца. Например, более жесткий остевой волос защищает от влаги, густой мягкий подшерсток лучше согревает. А хуже всего мороз переносят мелкие породы с короткой шерстью или без шерсти вовсе.

"У некоторых пород подшерсток не развит (пудели) или совсем отсутствует (мексиканские голые собаки, бассенджи). Маленькие собаки плохо переносят холод еще и потому, что у них меньше масса тела, меньше жировой прослойки и хуже терморегуляция", – объяснила врач.

На восприятие холода влияет и здоровье питомца. Щенки, пожилые или собаки со слабым иммунитетом более чувствительны к холодам, предупредила ветеринар.

Сохраняем тепло

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Маленьких собак в зависимости от погоды нужно одевать в дождевик или комбинезон, а для крупных гладкошерстных подойдет попона или комбинезон для защиты от холода и ветра, отметила Елена Алешина. Также одежда может понадобиться породам без подшерстка.

"Одежда должна быть подходящей по размеру и по погоде. Ботиночки подбираются индивидуально, но необходимо понимать, что приучить собаку к ним достаточно сложно, это нужно делать дома, постепенно, под контролем владельца", – объяснила ветеринар.



Елена Алешина заведующая Кунцевской государственной ветклиникой Одежду желательно примерить перед покупкой, убедиться, что она не стесняет движений, подходит по размеру. На осень достаточно непромокаемого комбинезона или попоны, зимой – комбинезона или попоны с утеплителем. Некоторым декоративным породам требуются шапочки или комбинезоны для защиты ушей.

По словам врача, выгуливать собаку необходимо минимум 10–15 минут, однако продолжительность прогулки зимой зависит от породы, возраста и уровня активности питомца. Например, крупных собак с богатой шерстью можно не ограничивать по времени. В то же время маленьких декоративных и гладкошерстных хвостатых не стоит долго держать на улице.

Алешина обратила внимание, что, как правило, питомец сам дает понять, что ему холодно и хочет вернуться домой. В этом случае не стоит игнорировать сигналы собаки и лучше завершить прогулку.