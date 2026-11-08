ВС РФ поразили доставлявший военные грузы контейнеровоз и подстанцию на Украине

Фото: MAX/"Минобороны России"

Контейнеровоз с грузами двойного назначения и электроподстанция "Каменская" поражены в результате ударов российских военных по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, судно доставило в порт Черноморска Одесской области имущество и грузы двойного назначения. Подстанция 330 кВ "Каменская" обеспечивала работу предприятий военной промышленности в Днепропетровской области.

В Минобороны отметили, что российские военные продолжают наносить удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские войска атаковали электроподстанцию в районе Белошиц Житомирской области. Беспилотники нанесли удар по объекту напряжением 330 киловольт, который обеспечивал электроэнергией предприятия украинской военной промышленности. Также юго-западнее Одессы было поражено судно-контейнеровоз, доставлявшее на Украину вооружение и военное имущество.