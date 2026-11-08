08 ноября, 08:46Происшествия
Силы ПВО ночью сбили 142 украинских беспилотника над регионами РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ нейтрализовали в ночь на 8 ноября 142 украинских дрона над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской и Ростовской областями. Также беспилотники были уничтожены над Московским регионом, Крымом и над акваторией Азовского моря.
В результате падения обломков беспилотника в Неклиновском районе Ростовской области оказалось повреждено дорожное полотно моста, пролегающего через реку Миус. Инцидент произошел на 97-м километре трассы Р-280.
Помимо дорожного полотна, повреждены два гусеничных крана. Движение через мост организовано в реверсном направлении. В результате произошедшего пострадавших не выявлено.