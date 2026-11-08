Россияне Нартов и Пантелеев выиграли ЧМ в синхронных прыжках на батуте

Фото: vk.ru/Федерация гимнастики России

Россияне Дмитрий Нартов и Кирилл Пантелеев победили в синхронных прыжках на чемпионате мира по батуту в китайском Нанкине.

За свое выступление россияне получили 54,710 балла. Серебро досталось британцам Кори Уокесу и Заку Перзаманосу с 53,990 балла, а бронзу завоевали белорусы Иван Мельников и Иван Литвинович, набравшие 53,030 балла.

Нынешний турнир стал для российских спортсменов первым с 2019 года, где они выступают под флагом страны. В 2021 году они выходили на помост под флагом национальной федерации, мировые первенства 2022 и 2023 годов были вынуждены пропустить, а на чемпионате мира 2025 года в Испании выступали в нейтральном статусе.

На этом чемпионате мира атлеты из России уже завоевали пять золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды. Соревнования завершатся 8 ноября.

Ранее россиянки Мария Михайлова и Анжела Бладцева победили в синхронных прыжках на чемпионате мира по прыжкам на батуте, который проводится в китайском Нанкине. За выступление они набрали 50,000 балла. Вторыми стали спортсменки из Великобритании – 49,110 балла, а третье место заняли представительницы Китая – 48,410.

