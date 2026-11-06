Российская команда стала чемпионом мира по прыжкам на батуте в двойном минитрампе

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Мужская сборная России победила в командных соревнованиях в двойном минитрампе на чемпионате мира по прыжкам на батуте. Турнир принимает китайский Нанкин.

За российскую команду выступали Александр Бутько, Илья Пенкин, Дамиан Козьмин и Тимофей Голубенко. В сумме они набрали 26 очков.

Второе место заняла сборная Португалии с 22 очками. Третьими стали спортсмены из США – 19 очков.

Ранее россиянин Петр Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили и защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшей весовой категории. Поединок завершился единогласным решением судей.