Петр Ян защитил титул UFC в легчайшем весе

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Россиянин Петр Ян одержал победу над грузином Мерабом Двалишвили и защитил титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории. Турнир UFC 333 проходил в Абу-Даби.

Поединок завершился единогласным решением судей. Ян завоевал чемпионский пояс в декабре 2025 года, также победив Двалишвили единогласным решением.

В другом бою вечера россиянин Мовсар Евлоев уступил австралийцу Александру Волкановски и не смог завоевать титул UFC в полулегкой весовой категории. Этот поединок завершился техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее сборная России по спортивной гимнастике стала серебряным призером чемпионата мира в командном многоборье.

В составе команды выступали Арсений Духно, Даниел Маринов, Савелий Съедин, Сергей Найдин и Илья Заика. По итогам соревнований россияне набрали 250,329 балла. Этот результат принес сборной лицензию на Олимпийские игры 2028 года.