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25 октября, 07:55

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Песков: визит Трампа в Москву пока не обсуждается

Речи о визите Трампа в Москву пока не идет – Песков

Фото: whitehouse.gov

Речи о визите президента США Дональда Трампа в Москву пока не идет. Об этом рассказал РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сейчас об этом речи не идет, сейчас все смотрят на Шэньчжэнь", – сказал Песков.

С 18 по 19 ноябре в китайском Шэньчжэне состоится саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Трамп ранее выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в рамках этого саммита.

В МИД РФ указывали, что Москва нацелена на то, чтобы встреча состоялась. РФ намерена добиваться включения в повестку целого набора вопросов.

В частности, США на трехсторонней встрече с Россией и Китаем могут обсудить вопросы стратегической стабильности и ядерного разоружения. Кроме того, стороны могут затронуть и вопрос урегулирования украинского конфликта.

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