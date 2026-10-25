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25 октября, 14:58

Спорт

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в Москве в 2030 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Еще одно мировое первенство состоится в 2029 году в индийском Ахмедабаде.

"Все полученные нами заявки были превосходными, и мы уверены, что чемпионаты в ваших странах будут иметь огромный успех. Наш спорт развивается во всем мире, и проведение наших соревнований крайне желательно для многих стран планеты", – заявил генеральный секретарь IWF Хосе Киньонес.

Россия впервые с 2022 года получила право принять крупное международное соревнование по олимпийскому виду спорта. Москва уже трижды принимала чемпионат мира по тяжелой атлетике – в 1975, 1980 и 1983 годах.

Ранее сообщалось, что 31 октября и 1 ноября Московский кластер видеоигр и анимации примет финал международного турнира по Counter-Strike 2 "Московские киберигры — 2026". Предыдущий крупный международный турнир по Counter-Strike с участием ведущих мировых команд Москва принимала в декабре 2019 года

За победу поспорят четыре коллектива – российские 1w и HOTU и монгольские 5star eSports и The Huns Esports, занимавшие на 22 октября 18-е, 34-е, 65-е и 124-е места в рейтинге Valve. Сетка – на выбывание до двух побед, плюс отдельный матч за третье место.

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