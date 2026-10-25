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25 октября, 15:40

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Синоптик Голубев: метеорологическая зима придет в Москву к концу ноября

Метеорологическая зима в Москве может наступить в конце ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Метеорологическая зима в Москве в этом году может начаться в конце ноября. Об этом РИА Новости сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

По среднемноголетним данным, устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль обычно происходит 14–15 ноября. В этом году он, предположительно, сдвинется на 20-е числа месяца, уточнил синоптик.

Точные сроки будут зависеть от фактической температуры воздуха. Несмотря на возможные ночные заморозки, днем температура еще может оставаться положительной, пояснил Голубев.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили, что во вторник, 27 октября, в Москве вновь похолодает и пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется лишь до 7–9 градусов.

Как рассказал Голубев, после теплых выходных температура будет снижаться постепенно. Уже в понедельник, 26 октября, ожидается небольшое понижение.

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