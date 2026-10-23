25 октября в Москве может стать самым теплым за последние 103 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 25 октября, может подняться до 15 градусов тепла, приблизившись к рекорду 1923 года. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, настолько теплой погоды в столице в этот день не было более века. В 1923 году максимальная температура воздуха 25 октября составила 14,9 градуса.

В выходные в Москве и Подмосковье ожидается сухая и преимущественно ясная погода. В субботу, 24 октября, ночью будет 4–7 градусов, днем – 11–14. В воскресенье температура после ночных 2–5 градусов поднимется до 12–15 градусов. Это на восемь градусов выше климатической нормы для конца октября.

Понедельник станет последним относительно погожим днем перед похолоданием. Ночью столбики термометров покажут 2–5 градусов, днем – 9–12. Юго-восточный ветер усилится до 5–10 метров в секунду.

Во вторник, 27 октября, в столичный регион придет холодный атмосферный фронт с дождями. По прогнозу Тишковца, может выпасть до 5–7 литров осадков на квадратный метр. Температура понизится до климатической нормы для последней пятидневки октября и составит от 3 до 8 градусов в течение суток.

Между тем октябрь 2026 года в столице имеет все шансы стать самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, ведущихся на протяжении 147 лет. Ожидается, что средняя температура месяца превысит климатическую норму на 3,5 градуса.