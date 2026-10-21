Октябрь в Москве может стать самым теплым за всю историю наблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Октябрь 2026 года в Москве может побить рекорд по средней температуре за 147 лет метеонаблюдений. Среднемесячный показатель ожидается почти на 3,5 градуса выше климатической нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, если прогноз оправдается, этот октябрь станет самым теплым в Москве с начала регулярных метеонаблюдений, которые начали вести в 1879 году.

Ранее синоптики отмечали, что октябрь в столице оказался теплее нормы. К примеру, 18 октября на ВДНХ воздух прогрелся до 16,3 градуса, и день вошел в четверку самых теплых за всю историю наблюдений, а до конца недели температура держалась выше климатической нормы при максимумах до 13 градусов.

Также главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что по итогам первых двух декад октябрь 2026 года вошел в тройку самых теплых в истории. Средняя температура составила 10 градусов, что на 3,2 градуса выше нормы, и месяц уступает только 1974 и 2020 годам.