21 октября, 06:15Общество
Переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 21 октября
Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов
Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в среду, 21 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов.
Восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до плюс 1 градуса, по области – до минус 2 градусов.
В столичном регионе до конца недели температура воздуха будет выше климатической нормы. Однако максимальные значения не превысят 13 градусов, а между ночными и дневными часами ожидаются заметные перепады температуры. При этом прохладный антициклон обеспечит городу преимущественно солнечную погоду.
Атмосферное давление в Москве понизится только к концу недели