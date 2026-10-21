Переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 21 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в среду, 21 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов тепла, в Подмосковье – от 9 до 14 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 1 градуса, по области – до минус 2 градусов.

В столичном регионе до конца недели температура воздуха будет выше климатической нормы. Однако максимальные значения не превысят 13 градусов, а между ночными и дневными часами ожидаются заметные перепады температуры. При этом прохладный антициклон обеспечит городу преимущественно солнечную погоду.