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20 октября, 07:48

Общество

Температура воздуха в Москве останется выше климатической нормы до конца недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

В столичном регионе до конца недели температура воздуха будет выше климатической нормы, несмотря на похолодание. Об этом в беседе с ТАСС рассказала ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"Среднесуточная температура в эти дни октября, как правило, плюс 5 градусов, но сейчас она будет несколько выше", – уточнила синоптик.

На текущей неделе максимальные значения не превысят 13 градусов. При этом на прошлой неделе воздух в Москве прогревался до 15 градусов, отметила синоптик.

Прохладный антициклон обеспечит городу преимущественно солнечную погоду. Однако между ночными и дневными часами ожидаются заметные перепады температуры.

Фактическая погода в столице отстает от климатического календаря примерно на две недели. Поэтому "золотая" осень задержится в Москве до конца октября, а "глубокая" придет в начале ноября.

При этом 18 октября стало одним из четырех самых теплых дней за всю историю метеонаблюдений. На метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до 16,3 градуса тепла.

Октябрь в Москве превысит климатическую норму по температуре воздуха на 1,5–2 градуса

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