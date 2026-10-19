Минувшее воскресенье в Москве стало одним из самых теплых в истории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Воскресенье, 18 октября, стало одним из четырех самых теплых за всю историю метеонаблюдений в столице. На метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 16,3 градуса, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом, по ее словам, в Подмосковье температура распределилась неравномерно. В Клину на северо-западе региона термометры показали плюс 10,4 градуса, а на юге области воздух подошел к отметке плюс 20 градусов.

"Это были последние очень теплые выходные дни, когда средняя суточная температура воздуха превышала норму на 6 градусов", – приводит слова синоптика РИА Новости.

В свою очередь, в понедельник, 19 октября, в столице установится малооблачная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха днем не превысит 10 градусов. К ночи она опустится до минус 1 градуса.

В Подмосковье дневная температура составит от 6 до 11 градусов. В ночное время столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов.