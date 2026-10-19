Атмосферное давление в Москве превысит норму почти на 20 единиц 19 октября

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В понедельник, 19 октября, показатели барометров в столице превысят норму почти на 20 единиц. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, к вечеру в столице ожидается 765 миллиметров ртутного столба, что на 17–19 единиц выше нормальных значений.

Леус добавил, что характер погоды в Москве и Подмосковье в начале недели будет формировать периферия антициклона скандинавского происхождения.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 19 октября в столице будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха в течение дня не превысит 10 градусов. К ночи она опустится до минус 1 градуса.

В Московской области температура окажется в диапазоне от 6 до 11 градусов. В ночное время она может понизиться до минус 4 градусов.