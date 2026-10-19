Сухая и малооблачная погода ожидается в Москве 19 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В понедельник, 19 октября, в Москве установится малооблачная погода, осадков не ожидается. Температура воздуха в течение дня не превысит 10 градусов, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В частности, утром и днем в Москве температура составит от 8 до 10 градусов. К ночи она опустится до минус 1 градуса.

Ветер будет северным, его скорость составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 764 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье дневная температура составит 6–11 градусов. В ночное время столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов.

На протяжении недели атмосферное давление в столице будет существенно превышать норму. Барический пик придется на 20 октября – барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба, что на 19–21 выше нормы и чуть более чем на 2 миллиметра ниже суточного рекорда этого дня. В понедельник и в среду, 19 и 21 октября, давление будет ниже на 2–4 миллиметра ртутного столба.