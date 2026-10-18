Высокое атмосферное давление и заморозки ожидаются в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На будущей неделе в Москве прогнозируются заморозки, а атмосферное давление будет существенно превышать норму. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В первой половине новой недели погоду в российских столицах будет формировать антициклон. В такой ситуации и в Москве, и в Санкт-Петербурге погода ожидается сухой и спокойной, с небольшой облачностью и полным отсутствием дождей", – указал он.

По словам Леуса, барический пик в столице придется на 20 октября – барометры покажут 767 миллиметров ртутного столба, что на 19–21 выше нормы и чуть более чем на 2 миллиметра ниже суточного рекорда этого дня. В понедельник и в среду, 19 и 21 октября, давление будет ниже на 2–4 миллиметра ртутного столба.

При этом предстоящая ночь в столице ожидается относительно теплой. Минимальная температура составит 4–6 градусов тепла. При этом в ночь на вторник, 20-го числа, возможны первые в сезоне заморозки: в Москве температура опустится до минус 1 градуса, в Подмосковье ожидается до минус 4 градусов.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, рассказал, что фактическая погода в городе отстает от климатического календаря примерно на две недели. Поэтому "золотая" осень, несмотря на минувший Покров, задержится в Москве до конца октября, а "глубокая" придет только в начале ноября.

