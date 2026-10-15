Синоптик Позднякова: москвичам стоит менять резину авто на зимнюю в первых числах ноября

15 октября, 17:32Транспорт
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Москвичам не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю – оптимальное время для этого наступит в первых числах ноября. Об этом рассказала главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с ИС "Вести".
По ее словам, пока серьезного понижения температуры и осадков в городе не ожидается. В случае осадков и отрицательной температуры можно было бы ожидать гололедные явления на дороге.
Однако дороги будут сухие, поэтому переход на зимний режим можно отложить, заключила Позднякова.
Ранее климатолог Алексей Карнаухов заявил, что зима в этом году может повторить рекорды прошлых лет, когда в центре России почти не было снега. По его словам, потепление в стране идет быстрее, чем на планете в целом, из-за континентального климата и близости к Арктике. На погоде также скажутся температурные аномалии в Тихом океане.