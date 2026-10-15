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15 октября, 10:20

Регионы

Первый снег выпал в южных регионах Западной Сибири

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый снег выпал в южных районах Западной Сибири, но покров пока временный. Об этом сообщила начальник гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

"Наши метеостанции зафиксировали появление снега высотой в 1 сантиметр в Болотном Новосибирской области, а также в отдельных населенных пунктах Томской области, но не более чем 1 сантиметр", – сказала она в ходе прямой линии "Новосибирских новостей".

Дата появления первого снега близка к среднемноголетней – с 9 по 15 октября. Выпавший снег растает, уточнила специалист.

Новосибирская область и соседние регионы до установления постоянного снежного покрова переживут еще не одну волну тепла и холода. Иная ситуация сложилась в высокогорных районах Республики Алтай: там высота снега уже достигает 31–33 сантиметров, и в 2026 году он не растает.

Обычно устойчивый снежный покров в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Республике Алтай и Алтайском крае устанавливается ближе к ноябрю, заключила Лапчик.

Ранее в РАН сообщили, что предстоящая зима будет теплой и может повторить рекорды прошлых лет, когда в центре России снега почти не было. Потепление в стране идет быстрее, чем на планете в целом. Причина – континентальный климат и близость к Арктике.

На погоде также скажутся температурные аномалии в Тихом океане. Из-за них снегопады станут кратковременными, а снег будет быстро таять.

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