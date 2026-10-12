Снег в Москве может выпасть в первой пятидневке ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Выпадение снега или формирование временного снежного покрова в Москве может произойти в первой пятидневке ноября. Об этом Москве 24 рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, конец октября в столице будет с положительными температурами.

"Я не знаю, на чем основывались те синоптики, которые прогнозировали на 20 октября в Москве мокрый снег. <…> Если выпадут осадки, то это будет, в общем-то, дождь. Может быть, только в самых последних числах октября это будет смешанная фаза – дождь с мокрым снегом", – считает эксперт.

Позднякова напомнила, что в Москве на этой неделе удерживается очень теплая погода с температурой в пределах до 15 градусов. Кроме того, ночи также очень теплые для этого времени года, а прошедшая ночь на 12 октября стала самой теплой за всю историю наблюдений – 12,5 градуса.

"И осадки всю рабочую неделю у нас, до четверга включительно, будут приниматься от небольших до умеренных", – добавила она.

Согласно прогнозам, во вторник, 13 октября, ночная температура в Москве составит 9–11 градусов, а дневная – 12–14. Днем ветер сменит направление на северо-западный с порывами 5–10 метров в секунду.

В среду, 14-го числа, будет облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ночная температура в Москве составит плюс 5–7, дневная – 11–13 градусов. В ночь на четверг, 15 октября, существенных осадков не ожидается, днем местами возможен кратковременный дождь. Ночью ожидается плюс 5–7, днем – 10–12 градусов.

Позднякова добавила, что в пятницу, 16 октября, погоду определит антициклон. День пройдет без осадков, ночная температура составит плюс 3–8, дневная – 11–16 градусов. Кроме того, в субботу, 17 октября, также осадков не ожидается.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что в Москве в XXI веке первый снег в среднем выпадает 18 октября, а временный снежный покров формируется 3 ноября. При этом он указал на высокую вероятность того, что оба эти явления будут отмечены существенно позднее средних многолетних сроков.