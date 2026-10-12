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12 октября, 10:35

Общество

Дожди ожидаются в Москве в течение почти всей рабочей недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До пятницы, 16 октября, погода в Москве будет теплой, но дождливой. Об этом RT сообщил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

В понедельник, 12 октября, воздух в городе может прогреться до 16–17 градусов, однако прогнозируется небольшой дождь. Подобные осадки ожидаются практически в течение всей рабочей недели, а в пятницу будет сухо и солнечно, отметил специалист.

По его словам, в понедельник и вторник, 12–13 октября, прогнозируется плотный ветер с порывами до 6–11 метров в секунду. Со вторника по четверг, 15 октября, термометры днем покажут 9–14 градусов, а в пятницу – 15–17 градусов.

Самая холодная ночь ожидается в четверг – 2–7 градусов. В остальные ночи температура составит 4–9 градусов, добавил Ильин. Также будет отмечаться рост атмосферного давления, которое в пятницу достигнет 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что ночь на 12 октября стала самой теплой в Москве за 45 лет. Температура воздуха не опускалась ниже 12,5 градуса. Обычно такие значения наблюдаются летом.

Первый снег выпадет в Москве позже средних многолетних сроков

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