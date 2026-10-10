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10 октября, 16:18

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Климатолог Карнаухов: рекордное количество снега выпадет в РФ из-за Эль-Ниньо

В России предстоящей зимой ожидаются рекордные снегопады

Фото: Москва 24/Анна Селина

Предстоящей зимой в России может выпасть рекордное количество снега, однако он будет быстро таять из-за климатического явления Эль-Ниньо. Такой прогноз в интервью порталу "Вести" дал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

По словам климатолога, температурный режим в зимний период будет несколько выше обычного. При этом он не исключил крупных снегопадов.

"Зима, наверное, все-таки будет теплее обычной, скорее всего", – сообщил Карнаухов.

Он также отметил, что в России зима будет мягкой, в отличие от других регионов мира, где из-за Эль-Ниньо возможны засухи и наводнения.

Ранее метеоролог Людмила Паршина рассказала, что снежный покров в Москве и Подмосковье в среднем устанавливается в конце ноября. Однако, по ее словам, точный прогноз на этот год пока озвучивать сложно.

Синоптик указала, что температура переходит через ноль в сторону отрицательных значений в 20-х числах ноября. Однако, по ее словам, снег не всегда появляется в этот срок, потому что погода может быть разной.

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