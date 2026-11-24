Фото: MAX/"Правопорядок и безопасность ЛО"

Число пострадавших в аварии с автобусом, "Газелью" и двумя легковыми автомобилями в Ленинградской области увеличилось до четырех. Об этом сообщили в пресс-службе комитета правопорядка и безопасности региона.

"По уточненным данным, в автобусе пострадали два пассажира, женщины 44 и 53 лет", – отметили в комитете.

ДТП произошло 24 ноября на 91-м километре трассы Р-21 "Кола" у деревни Горгала в Кировском районе. Участниками аварии, помимо "Газели" и автобуса, стали автомобили Kia и "Лада Гранта". Водитель первой машины погиб, извлечь его из авто помогали спасатели.

Водителей "Газели" и "Лады Гранты" доставили в больницу. Уточнялось, что в салоне автобуса, ехавшего по маршруту Санкт-Петербург – Тихвин, находились 24 человека вместе с водителем.

