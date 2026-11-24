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30-летняя жительница Санкт-Петербурга Анастасия Соболевская погибла на Бали от отравления суррогатным алкоголем. Об этом в телеграм-канале сообщили организаторы фестиваля "Солар Систо", в команду которого входила погибшая.

"Настя умерла в клинике Ari Canti на Бали. Причиной смерти стало отравление алкогольными суррогатами и недостаточный уровень балийской медицины", – говорится в публикации.

Соболевская была лор-хирургом. Она работала на многих мероприятиях, в том числе в балийском сообществе Burning Man. В фестивальных кругах ее знали как Амриту Натх.

Согласно воле Соболевской, ее кремируют, а прах развеют над океаном на Бали по принятому ритуалу, добавили организаторы.

Ранее СМИ писали о гибели россиянина во время купания в Индийском океане на пляже курорта Бентота на Шри-Ланке. По информации журналистов, мужчине было 30 лет. Он зашел в воду, но почти сразу его накрыло волной. Позднее его тело вынесло на берег.