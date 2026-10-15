FM 91 Trafficpro: россиянин погиб после столкновения мотоцикла с ограждением в Паттайе

Фото: телеграм-канал SHOT

В Таиланде 37-летний россиянин погиб в результате аварии на трассе Сукхумвит в Паттайе. Об этом сообщила радиостанция FM 91 Trafficpro со ссылкой на местную дорожную полицию.

По предварительным данным, мужчина ехал на спортивном мотоцикле и на высокой скорости врезался в ограждение, разделяющее полосы движения. От удара его выбросило, после чего он ударился о дерево.

Сообщение о происшествии поступило спасателям и полиции в 01:49 15 октября. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб нашли разбитый мотоцикл и водителя с тяжелыми травмами, который не подавал признаков жизни. Медики подтвердили смерть мужчины.

Ранее 39-летняя жительница Братска умерла в одной из больниц Паттайи после аварии с участием мотоцикла. Во время столкновения женщина получила тяжелую травму правой стороны головы и потеряла сознание. Впоследствии медики установили смерть мозга и попросили родственников решить вопрос об отключении аппаратов жизнеобеспечения.