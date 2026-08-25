Россиянка скончалась в результате ДТП с мотоциклом в Таиланде

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Россиянка скончалась в Паттайе после ДТП с мотоциклом. Об этом РИА Новости сообщила администратор паблика "Паттайя от А до Я", лидер группы российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

Погибшей было 39 лет, она приехала в Таиланд из Братска. В момент аварии основной удар пришелся на правую сторону головы женщины, после чего она впала в кому.

Позднее врачи констатировали у россиянки смерть мозга и попросили присутствия родственника для принятия решения об отключении аппаратуры. Ее сестра прилетела в Таиланд и подписала согласие.

По словам волонтера, погибшая приехала в страну в начале августа по приглашению туристической компании. Ей оформляли разрешение на работу и страховку, но авария произошла до завершения процедур. В Братске у женщины остались муж, семилетний сын, родители и старшая сестра.

Ранее россиянин попал в ДТП во Вьетнаме. Он находится в реанимации в коме, перенес операцию на головном мозге для удаления гематом, но его состояние не улучшилось. Мужчина жил во Вьетнаме без семьи, ранее проживал в Петербурге и отправился в Азию путешествовать на мотоцикле.