Экс-министр обороны Украины Федоров признал, что Киев проигрывает России

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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что страна постепенно проигрывает России в конфликте. Об этом он высказался в интервью Reuters.

По словам Федорова, сейчас для Украины наступил переломный момент, который определит дальнейшее развитие ситуации. Экс-министр считает, что стране необходимо срочно подготовить план прекращения конфликта.

Среди проблем Украины Федоров назвал неспособность внедрять инновации, коррупцию, кумовство и отсутствие политической независимости государственных институтов.

Федоров покинул пост министра обороны 14 июля. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил затем Евгения Хмару в должности министра обороны Украины.

Кроме того, на представлении нового министра обороны Зеленский заявил, что главной проблемой ВСУ стал дефицит финансирования, поскольку конфликт подорожал и требует больше ресурсов. Он также поставил перед новым главой задачи – провести аудит договоренностей с Западом, улучшить организационные вопросы и обеспечить ПВО перед зимой.