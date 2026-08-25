Рынок акций РФ ускорил рост более чем на 2,4%

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Российский рынок акций в ходе основной сессии усилил рост более чем на 2,4%, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Это произошло после того, как корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс сообщила о прибытии директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию для проведения встреч.

До появления этой информации, по данным на 17:00 по московскому времени, индекс Мосбиржи прибавлял 0,65%, находясь на отметке 2 084,76 пункта. Индекс РТС также рос на 0,65% – до 788,52 пункта.

К 17:34 динамика ускорилась: индекс Мосбиржи поднялся до 2 121,09 пункта (+2,41%), а индекс РТС достиг 802,27 пункта (+2,41%).

Ранее Владимир Путин сообщал, что в России нет инвестиционной паузы, несмотря на влияние мер по сдерживанию инфляции на деловую активность. По его словам, такая ситуация связана с макроэкономическими условиями и решениями финансово-экономических властей.