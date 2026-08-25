Шоумен Барецкий предложил провести концерт Канье Уэста в замке Пугачевой

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Шоумен Стас Барецкий предложил провести выступление американского рэпера Канье Уэста на собственном участке под Санкт-Петербургом или в замке Аллы Пугачевой. Об этом он рассказал в беседе с "Газетой.ру".

Участок площадью 1 гектар под открытым небом шоумен приобретал под кладбище, однако теперь намерен оборудовать там сцену, ограждение и металлоискатели, установить свет и звук. Вместе с тем Барецкий подчеркнул, что планирует выступить на одной сцене с американским артистом.

"Он (участок. – Прим. ред.) находится в Ломоносовском районе – так что петербуржцы могут не переживать. Никто их не лишит удовольствия наблюдать Кани и меня", – отметил он.

Кроме того, шоумен отметил, что лично уговаривает рэпера выступить в подмосковных Мытищах, где у него также есть большой участок. После концертов в Москве и Петербурге Барецкий рассчитывает отправиться в регионы – переговоры уже ведутся по Саратову и Казани.

Еще одной возможной площадкой шоумен назвал замок Аллы Пугачевой в поселке Грязь. По его словам, часть вырученных средств пойдет на реконструкцию здания, которое, как он утверждает, "может рухнуть в любую минуту".

"Кани поддержал эту идею и готов выступить в деревне Грязь", – добавил Барецкий.

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Однако позднее площадка заявила, что не заключала договор аренды с организаторами и не подписывала необходимые для этого документы.

В агентстве Say Agency, комментируя ситуацию, указали, что концерт не отменен и организаторы пытаются связаться с площадкой, чтобы выяснить причины такого заявления. По словам гендиректора агентства Анны Субчевой, в настоящее время решается вопрос с "Газпром Ареной".