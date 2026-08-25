Лидер ЛДПР Слуцкий попал в ДТП в Москве

Фото: MAX/"Кровавая барыня Новости"

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попал в ДТП в Москве, в результате случившегося никто не пострадал. Об этом сообщил РЕН ТВ его помощник Владимир Дмитриев.

"Все нормально абсолютно", – заверил Дмитриев.

По данным телеграм-канала Mash, в автомобиль врезался мотоциклист. Речь идет об Aurus Senat с госномером АМР, который числился за основателем партии Владимиром Жириновским. В настоящее время машина принадлежит руководству ЛДПР.

По словам очевидцев, ДТП произошло на Новом Арбате, когда кортеж из двух автомобилей Aurus с мигалками поворачивал налево со встречной полосы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее авария произошла в районе деревни Пыхтино в ТиНАО. В результате произошедшего погибли два человека. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля.