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Политика

В МИД РФ заявили об угрозе безопасности в Евразии из-за действий ЕС и НАТО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Деструктивные действия Евросоюза и НАТО, разжигающих конфликт вокруг Украины, угрожают миру и безопасности в Евразии. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов.

"Именно деструктивные действия Запада представляют основную угрозу миру и безопасности в Евразии. Англосаксы и прочие члены "партии войны" в лице правящих кругов Германии, Франции, ряда других стран, руководства Евросоюза и НАТО продолжают намеренно разжигать вооруженный конфликт вокруг Украины", – цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, эти государства оказывают Киеву финансовую, политическую и информационную поддержку, передают разведданные и целеуказание, накачивают современными вооружениями, а также создают совместные производства оружейных систем и военной техники.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО развязали войну против России, начав с госпереворота на Украине. По словам президента, именно это вынудило Москву защитить жителей Крыма, а позже начать проведение спецоперации.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Москва не может оставаться равнодушной к агрессивным планам противников и в случае необходимости отреагирует со всей мощью.

Путин заявил о сплоченности россиян перед внешними вызовами

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