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03:26

Происшествия

Десять человек поступили в больницу Благовещенска после пожара на Амурском ГХК

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Десять пострадавших при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (ГХК) были доставлены в больницу в Благовещенске. Среди них есть пациенты в тяжелом состоянии, но все живы, сообщает РИА Новости со ссылкой на областную больницу.

Пациенты распределены в ожоговое и другие отделения. Кроме того, некоторые пострадавшие были госпитализированы в Свободненскую межрайонную больницу, они проходят лечение в отделении травматологии.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили ТАСС, что самолет Ил-76 прибыл в Благовещенск, откуда заберет в Москву наиболее тяжелых пострадавших при пожаре.

Пожар произошел на стройплощадке ГХК 25 августа. В результате инцидента погибли три человека – два гражданина Китая и один россиянин. Все погибшие были сотрудниками подрядных организаций. Еще 146 человек получили различные травмы.

Сотрудники предприятия остановили оборудование, которое находилось в пусконаладочных работах. Власти заверили, что опасности для жителей близлежащих районов нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промбезопасности.

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