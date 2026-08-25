Организаторы концертов Канье Уэста заявили, что находятся на связи с артистом

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Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не отменены – организаторы находятся на связи с артистом и делают все, чтобы провести оба шоу. Об этом сообщили в агентстве Say Agency.

"Say Agency просит вас не поддаваться панике и запастись терпением. Концерты не отменены. Наша команда на связи с артистом", – говорится в сообщении организаторов.

В агентстве отметили, что в настоящий момент решаются различные организационные вопросы. Поклонников призвали дождаться официального заявления.

Концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге были запланированы на 10 и 11 октября на "Газпром Арене". Однако позднее площадка заявила, что не заключала договор аренды с организаторами и не подписывала необходимые для этого документы.

В агентстве Say Agency, комментируя ситуацию, указали, что концерт не отменен и организаторы пытаются связаться с площадкой, чтобы выяснить причины такого заявления. По словам гендиректора агентства Анны Субчевой, в настоящее время решается вопрос с "Газпром Ареной".