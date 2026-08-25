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25 августа, 15:25

Шоу-бизнес

Мизулина намекнула на причастность к возможной отмене концертов Канье Уэста

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намекнула, что возможная отмена концертов американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге может быть связана с ее усилиями. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на телеграм-канал Мизулиной.

Она опубликовала новость о возможной отмене выступления музыканта и сопроводила подписью "Служу России". Ранее Мизулина неоднократно критиковала рэпера, называя его поклонником Адольфа Гитлера. Она также выражала опасения, что Уэст может привезти нацистскую символику в город, переживший блокаду.

В свою очередь, поклонники исполнителя, которые откажутся ехать на его выступления в Петербург, смогут полностью вернуть предоплату за гостиницу, заявил изданию "Абзац" юрист Алексей Петропольский.

По словам эксперта, с 1 марта 2026 года вступило в силу постановление правительства № 1912, согласно которому отель обязан вернуть всю сумму при отказе от брони до дня заезда. Удержать оплату не более чем за сутки гостиница вправе только в случае отмены в день заезда или незаезда.

"Даже невозвратный тариф эту защиту не отменяет – по статье 32 закона "О защите прав потребителей" удержать вправе лишь реально понесенные и документально подтвержденные расходы, а не упущенную выгоду", – пояснил Петропольский.

Однако с транспортом ситуация иная. Как отметил юрист, условия возврата билетов зависят от тарифа и сроков сдачи. При возврате железнодорожного билета не позднее чем за 8 часов до отправления пассажир получит почти всю сумму за вычетом сбора, позже – потеряет половину стоимости плацкарты.

"С самолетом сложнее, и все упирается в тариф: возвратный вернут в любой момент за вычетом штрафа, а невозвратный – только аэропортовые сборы. А вот отмена концерта, к сожалению, вынужденным обстоятельством для авиа- и ж/д-возврата не считается", – добавил специалист.

Петропольский рекомендовал во всех случаях оформлять отказ письменно, указывая реквизиты брони и требование вернуть средства. Если деньги добровольно не возвращают, следует обращаться в Роспотребнадзор и суд по месту жительства, где можно потребовать штраф в размере 50% и компенсацию морального вреда.

Концерты Уэста должны были состояться на "Газпром Арене" в Петербурге 10 и 11 октября. Наиболее дешевые билеты раскупили в кратчайшие сроки.

Позднее представители площадки сообщили, что не заключали договор на проведение мероприятий, в связи с чем они не могут пройти на стадионе. В агентстве Say Agency, которое является организатором выступлений, пояснили, что договор должен быть подписан до 27 августа. Также получена спецификация, а документ находится у агентства на руках.

Гендиректор Say Agency Анна Субчева добавила, что артист уже получил предоплату за выступление в России и пока свой визит не отменял.

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