Вся информация о карте москвича теперь доступна в приложении "Моя Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В мобильном приложении "Моя Москва" горожане теперь могут найти всю информацию о карте москвича. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В частности, москвичам доступны сведения о сроке действия карты, список льгот и услуг, статус карты или заявления на ее выпуск. До этого такая возможность была в личном кабинете на портале mos.ru.

По словам руководителя проекта "Карта москвича" департамента информационных технологий Олеси Кузьминой, проект существует уже 25 лет и становится более удобным для почти 5 миллионов горожан. Развиваются новые сервисы. При этом все вопросы о работе карт все также принимаются и через форму на mos.ru, и по номеру телефона горячей линии.

Добавить карту можно, если она была оформлена самостоятельно после 1 декабря 2022 года на портале mos.ru, выпущена для себя, а не для ребенка или подопечного, и не перевыпускалась после экспертизы в центре "Мои документы". Тем, кто перевыпустит карту онлайн, также станет доступна информация.

Чтобы карта появилась, нужно открыть "Профиль" в приложении, нажав на свое имя в верхней части экрана, и добавить ее в разделе "Мои документы". В разделе "Карта москвича" отображаются статус карты, ее серия и номер, статус заявления, список льгот, а также необходимые статьи и инструкции. Там рассказано о скидках и проезде.

Если карта не действует, показывается дата окончания, причина и рекомендации. Также можно отследить статус заявления на выпуск и узнать о возможности получения временного единого социального билета. Для пенсионеров или граждан с инвалидностью карты перевыпускаются автоматически. В приложении они сразу увидят информацию о том, где можно ее получить.

Карта москвича положена школьникам, студентам, пенсионерам, людям с инвалидностью, членам многодетных семей, почетным донорам. Заявление на оформление карты указанные категории граждан могут подать через mos.ru. Дети с 14 лет могут сделать это сами, а до этого возраста заявление подают родители.

Карта выпускается в течение 30 дней. Пользователи получат сообщение о готовности в личном кабинете или на электронную почту.

Ранее стало известно, что студенты столичных вузов, получившие специальное уведомление в личном кабинете на mos.ru, смогут продлить льготу по карте москвича без ее перевыпуска.

При этом продление возможно только в пределах срока действия самой пластиковой карты. Если новый период обучения превышает этот срок, необходимо будет выпустить новую.

