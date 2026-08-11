Столичные студенты смогут продлить карту москвича без перевыпуска

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Получившие уведомление в личном кабинете на mos.ru столичные студенты смогут продлить льготу по карте москвича без ее перевыпуска. Об этом сообщили в департаментах транспорта и информационных технологий.

Уведомление поступит, если вуз передаст в реестр студентов информацию о продлении срока обучения до окончания действия льготы на карте. После этого продлить ее можно будет в билетных автоматах и терминалах, семи сервисных центрах "Московский транспорт" на Большой кольцевой линии и пригородных железнодорожных кассах.

Продлить карту самостоятельно можно в автомате метрополитена. Для этого ее нужно вставить или приложить к ридеру и выбрать на экране пункт "Продлить срок карты".

Продление возможно только в пределах срока действия самой пластиковой карты. Если новый период обучения превышает этот срок, потребуется подать онлайн-заявление на выпуск новой карты. Также перевыпуск потребуется при поступлении после получения высшего образования в аспирантуру, ординатуру или ассистентуру-стажировку.

"Максимально быстро и комфортно продлить карту можно более чем в 1,7 тысячи автоматов и терминалов по продаже билетов, которые есть на всех станциях метро", – рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее в столице выпустили лимитированную серию карт "Тройка" в честь 20-летия ОЭЗ "Технополис "Москва". В оформлении использованы линии микросхем и шестеренка, символизирующие технологии и промышленность. Карты появятся на фестивале "Технофест" 22 августа.

С 2022 года в "Тройке" используется российский чип, а с 2023 года производство полностью локализовано в столице.