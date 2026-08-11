Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 12:20

Город

Столичные студенты смогут продлить карту москвича без перевыпуска

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Получившие уведомление в личном кабинете на mos.ru столичные студенты смогут продлить льготу по карте москвича без ее перевыпуска. Об этом сообщили в департаментах транспорта и информационных технологий.

Уведомление поступит, если вуз передаст в реестр студентов информацию о продлении срока обучения до окончания действия льготы на карте. После этого продлить ее можно будет в билетных автоматах и терминалах, семи сервисных центрах "Московский транспорт" на Большой кольцевой линии и пригородных железнодорожных кассах.

Продлить карту самостоятельно можно в автомате метрополитена. Для этого ее нужно вставить или приложить к ридеру и выбрать на экране пункт "Продлить срок карты".

Продление возможно только в пределах срока действия самой пластиковой карты. Если новый период обучения превышает этот срок, потребуется подать онлайн-заявление на выпуск новой карты. Также перевыпуск потребуется при поступлении после получения высшего образования в аспирантуру, ординатуру или ассистентуру-стажировку.

"Максимально быстро и комфортно продлить карту можно более чем в 1,7 тысячи автоматов и терминалов по продаже билетов, которые есть на всех станциях метро", – рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее в столице выпустили лимитированную серию карт "Тройка" в честь 20-летия ОЭЗ "Технополис "Москва". В оформлении использованы линии микросхем и шестеренка, символизирующие технологии и промышленность. Карты появятся на фестивале "Технофест" 22 августа.

С 2022 года в "Тройке" используется российский чип, а с 2023 года производство полностью локализовано в столице.

Читайте также


городтранспорттехнологии

Почему экстремальные челленджи могут стоить жизни?

Такие испытания создают существенную нагрузку на организм и могут привести к физиологическим сбоям

Читать
закрыть

Почему тело Наговициной останется на пике Победы?

Тело не будут эвакуировать из-за угрозы для жизни спасателей

Маршрут пролегает на высоте более 7 тысяч метров

Читать
закрыть

Как Колумбия пережила мощнейшее за 27 лет землетрясение?

Число жертв уже превысило 220 человек, сотни ранены и пропали без вести

Среди пострадавших объектов 18 дорог, 7 аэропортов, медицинские и образовательные учреждения

Читать
закрыть

Как изменятся пенсии россиян в августе 2026 года

При благоприятных условиях страховая пенсия по старости в РФ может достигать 130 тыс руб в месяц

Читать
закрыть

Дело об исчезновении семьи Усольцевых получило новый оборот

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочкой пропали в конце сентября 2025 года после того, как ушли в поход

Читать
закрыть

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика