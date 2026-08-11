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11 августа, 13:30

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Диетолог Мухина: после 40 лет стоит отказаться от сладких напитков

Диетолог рассказала, от каких продуктов следует отказаться после 40 лет

Фото: 123RF.com/serezniy

Для сохранения здоровья после 40 лет следует исключить из рациона сладкие напитки и сахар в конфетах. Об этом в разговоре с RT заявила врач-диетолог Марият Мухина.

По ее словам, в этом возрасте замедляется обмен веществ, меняется холестериновый обмен, а у женщин начинают размягчаться кости, поэтому правильное питание способно улучшить ситуацию.

Количество быстрых углеводов не должно превышать 30–40 граммов в день, что сопоставимо с тем объемом углеводов, которые правильно питающийся человек получает из фруктов. Также стоит отказаться от белого хлеба, который быстро превращается в глюкозу, и выбирать цельнозерновые альтернативы.

Полностью из меню также нужно убрать продукты с трансжирами: полуфабрикаты, выпечку, чипсы и фастфуд. Как отметила Мухина, в них содержатся канцерогены, а после 40 лет иммунитет хуже распознает злокачественные клетки.

Диетолог также посоветовала ограничить потребление жирного мяса и продуктов мясопереработки, в которых много соли, глутамата и жиров. Из рациона стоит исключить соусы, консервы и кетчупы, отдавая предпочтение квашеным продуктам. Кроме того, она рекомендует сократить потребление кофе и алкоголя, который негативно влияет на гормональный фон и приводит к гибели нейронов.

Основной акцент, по словам врача, следует делать на полезных продуктах – рыбе, птице, овощах, фруктах и бобовых, при этом контролируя вес и не допуская его излишнего набора.

Между тем кофе, брокколи и морская рыба помогут поддержать здоровье печени, уточнила диетолог Адександра Разаренова. Однако, по ее словам, нужно учитывать, что важнее в этом вопросе придерживаться здорового образа жизни и минимизировать в рационе продукты, нарушающие деятельность органа. В первую очередь это алкоголь, продукты с большим количеством сахара и фастфуд.

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