Москвичи дали имя бобру из вотчины Деда Мороза

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Участники проекта "Активный гражданин" выбрали имя для бобра, живущего в зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Всего проголосовали свыше 159 тысяч горожан. 54% москвичей выбрали имя Иннокентий, которое переводе с латинского означает "невинный" или "безобидный".

Также участникам голосования предлагали имя Георгий, что с греческого переводится как "земледелец". Был и древнеславянский вариант – Мстислав. Оно означает "славный защитник".

Бобренок поселился в вотчине Деда Мороза два года назад, когда зоолог защитил его от лисы. Специалисты искали рядом следы взрослых особей, но так и не смогли обнаружить его семью. В дикой природе осиротевшее животное не выжило бы, поэтому его забрали под опеку. Теперь он является любимцем сотрудников и гостей зоосада.

В июне в зоосаде в вотчине Деда Мороза родились три олененка. Все они являются самками. Сначала они постоянно были рядом с мамами, но позже стали активно изучать окружающий мир. Сотрудники учреждения внимательно наблюдают за их здоровьем и развитием.