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11 августа, 15:19

В мире

В Австралии начали вакцинацию домашних птиц от вируса гриппа H5

Фото: 123RF.com/supermatos

В Австралии начали вакцинировать некоторые виды домашних птиц от смертельно опасного штамма H5 птичьего гриппа. Об этом сообщил телеканал ABC.

Уточняется, что каждый регион страны сам определяет перечень видов птиц, подлежащих вакцинации. В основном выбор будет зависеть от уязвимости пернатого к болезни и потенциального влияния вируса на сохранение популяции.

При этом дикие птицы не рассматриваются как приоритетные, так как необходимо вводить две дозы препарата. Власти признали, что не могут остановить распространение болезни среди таких видов.

3 августа стало известно о первом случае массовой гибели птиц из-за вируса гриппа H5 в Австралии. Болезнь поразила популяцию больших хохлатых крачков, которые обитают на острове у юго-восточного побережья материка.

Австралийский министр сельского хозяйства Джули Коллинз отметила, что ситуация с инфекцией не коснулась домашних птиц, риск для здоровья людей остается низким. В Австралии уже зарегистрированы 230 случаев птичьего гриппа.

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