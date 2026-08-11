МВД объявило в розыск политолога Становую

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/tstanovaya (Татьяна Становая признана в РФ иноагентом)

МВД России объявило в розыск политолога Татьяну Становую (внесена в реестр иноагентов в РФ). Об этом сказано на сайте ведомства.

Основанием для объявления политолога в розыск является статья Уголовного кодекса РФ. Однако не раскрывается наименование статьи.

В июле прокуратура Москвы сообщила, что в отношении Становой возбуждено уголовное дело об участии в деятельности иностранной организации "Берлинский центр Карнеги по изучению России и Евразии", признанной нежелательной в России. Политолог является научным сотрудником структурного подразделения этой организации.

Минюст РФ включил в реестр иноагентов Становую в 2024 году. По данным ведомства, политолог распространяла фейки о власти РФ и политике страны.

Кроме того, Становая принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранного агента, а также в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

