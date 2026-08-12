Желтый уровень опасности из-за ветра объявлен в Москве на 13 августа

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В Москве в четверг, 13 августа, будет действовать желтый уровень погодной опасности, связанный с сильным ветром. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Предупреждение вступает в силу с 09:00 и продлится до 21:00. Днем местами ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Аналогичное предупреждение также объявлено в Подмосковье.

Во вторник, 11 августа, в столице выпало около трети месячной нормы осадков. Кроме того, холодный атмосферный фронт, вторгшийся в регион во второй половине дня, резко понизил температуру.

При этом дождь с сильным ветром сохранится в Москве и в среду, 12 августа. Предупреждение о непогоде будет действовать до конца суток. В Москве, ТиНАО и в Подмосковье ожидаются дождь, местами сильный, сильный ветер с порывами 12–15 метров в секунду и гроза.