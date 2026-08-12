Врач Литвиненко посоветовал не покупать школьникам обувь с заостренным носом

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Свободный носок, амортизирующая подошва и перфорированный материал сверху должны присутствовать в качественной обуви для школьника. Об этом Москве 24 рассказал врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

Он отметил, что при выборе обуви, в которой ребенку предстоит проводить длительное время, главным образом следует обратить внимание на носок.





Андрей Литвиненко врач-ортопед, травматолог Он должен быть достаточно широким, а не заостренным, чтобы пальцы не сжимались ни сверху, ни по бокам. В противном случае будет нарушаться кровообращение, ноги начнут быстро уставать, а ребенок – чувствовать себя очень некомфортно. К тому же из-за постоянного сдавливания кожи повысится риск образования мозолей.

Задник обуви должен быть достаточно жестким, фиксирующим пятку, чтобы нога не болталась при движении. Однако в то же время он не должен давить на ахиллово сухожилие и натирать кожу. Поэтому идеально, если в верхнем крае конструкции будет установлен мягкий валик, отметил эксперт.

Также надо помнить, что при долгом нахождении в обуви нога будет потеть, особенно учитывая, что дети активно двигаются, а в школах бывает достаточно тепло. Поэтому стоит выбирать модели с перфорацией в верхней части, чтобы была вентиляция.

"Самое важное, чтобы обувь имела амортизирующую подошву. А это значит, что она должна быть гибкой, мягкой и толщиной не менее полутора-двух сантиметров. Тогда во время ходьбы и бега по твердой поверхности она будет пружинить, компенсируя тем самым ударную нагрузку", – пояснил Литвиненко.

Когда этого не происходит, вся сила удара приходится на стопу, кости, коленные суставы и позвоночник. Это со временем приводит к деформациям, разрушениям и развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата, самым распространенным из которых является плоскостопие, предупредил ортопед.

Ранее эксперт рассказал, что необходимо учесть при выборе школьного рюкзака. Например, важно, чтобы лямки были широкими и имели мягкую подкладку. Если они узкие и жесткие, то ребенок будет постоянно чувствовать давление на ключицу и мышцы спины.