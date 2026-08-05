Врач Литвиненко: рюкзак школьника должен весить не больше 7 кг

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Наличие мягких вставок в спинке и лямках, а также отделений для различных принадлежностей – важные условия при выборе школьного рюкзака. Об этом Москве 24 рассказал врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

По его словам, одно из важнейших условий – школьный рюкзак обязательно должен иметь ортопедическую спинку.

"Она имеет специальные мягкие вставки в области лопаток, остистых отростков позвонков. Это позволяет уменьшить нагрузку на позвоночник, что важно как для детей младших классов, так и для подростков", – подчеркнул врач.

Позаботиться также нужно о том, чтобы нагрузка при ношении рюкзака равномерно распределялась на весь позвоночник и плечи.





Андрей Литвиненко врач-ортопед, травматолог Для этого в том числе хорошо выбирать модели с различными отделами. Это позволит компоновать школьные принадлежности по группам, смещая центр тяжести. К тому же так ребенку будет легче находить предметы.

Еще один важный момент – широкие лямки, имеющие мягкую подкладку. Если они узкие и жесткие, то ребенок будет постоянно чувствовать давление на ключицу и мышцы спины, предупредил Литвиненко.

Также стоит выбирать модель, выполненную из легких материалов. Рюкзак должен весить как можно меньше, не более 700 граммов.

"Вообще, считается, что общий вес сумки вместе с принадлежностями не должен превышать 10% от массы тела ребенка. Но в любом случае важно, чтобы он не был тяжелее 5–7 килограммов, потому что детский позвоночник еще формируется. В таком случае дополнительная нагрузка будет способствовать развитию проблем со здоровьем", – отметил врач.

В частности, это чревато развитием заболеваний опорно-двигательного аппарата: повышается риск появления искривления позвоночника, так как суставы и кости деформируются в результате давления веса на еще не сформированные мышцы.





Андрей Литвиненко врач-ортопед, травматолог При этом нагрузка идет не только на позвоночник, но и на коленные и тазобедренные суставы, стопы. В итоге это чревато развитием воспалительных заболеваний нижних конечностей, таких как артрит. Также увеличивается риск появления плоскостопия.

В целом же дозированная нагрузка на позвоночник даже полезна для детей. Поэтому, если ребенок периодически ходит с рюкзаком весом до 5–7 килограммов, это способствует укреплению мышечной массы, которая в дальнейшем будет разгружать позвоночник. Однако надо приучить школьника носить ранец не продолжительное время, а снимать его везде, где это возможно, заключил Литвиненко.

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