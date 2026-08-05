В ООН предупредили о негативных климатических последствиях для 49 млн человек на Земле

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Последствия климатического явления Эль-Ниньо могут привести к росту числа голодающих почти на 50 миллионов человек. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа ООН.

Согласно предварительному анализу ВПП, в 2026–2027 годах число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, может вырасти как минимум на 49 миллионов. Для сравнения: явление Эль-Ниньо 2015–2016 годов уже затронуло продовольственную безопасность 60–100 миллионов человек.

"Анализ был сосредоточен на 45 странах, уже считающихся государствами, страдающими от нехватки продовольствия, где Эль-Ниньо окажет значительное влияние на характер выпадения осадков, температуру и возникновение наводнений и засух", – говорится в заявлении организации.

В этих странах общее число людей, неспособных удовлетворить свои ежедневные потребности в пище, возрастет примерно с 225 до 274 миллионов человек, то есть на 22%. Наибольшее воздействие ожидается в некоторых частях Центральной Америки и Южной Африки, значительные последствия прогнозируются также в Восточной Африке, Южной и Юго-Восточной Азии.

Один из самых резких скачков уровня продовольственной нестабильности, по оценкам ВПП, может наблюдаться в Латинской Америке и Карибском бассейне. Со значительными рисками, как ожидается, столкнется население в Восточной и Южной Африке, а Западная и Центральная Африка также находятся в зоне риска. Организация уже готовится принимать предупредительные меры.

Среди других последствий Эль-Ниньо эксперты ранее назвали рост мировых цен на кофе и какао. Как рассказывал климатолог Адри Рамдани, длительная засуха в ключевых аграрных районах Индонезии, лидера по производству этих культур, снизит урожайность, что и вызовет рост цен на глобальном рынке.

В связи с такими прогнозами правительство государства уже приступило к разработке мер подготовки к экстремальным сценариям.