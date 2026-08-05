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05 августа, 14:33

Транспорт

Строительство станции метро "Липовая роща" выполнено наполовину

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Работы по строительству станции "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии столичного метро выполнены наполовину. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Глава комплекса, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в полном объеме завершены земляные работы и устройство ограждающих конструкций котлована станционного комплекса. В настоящее время ведется устройство монолитных конструкций объекта.

"Из запланированных почти 73 тысяч кубометров бетона залито уже свыше 46 тысяч", – отметил вице-мэр.

На стройплощадке продолжается обратная засыпка – проектом предусмотрено использование для этого более 250 тысяч кубических метров грунта. Кроме того, строители выполняют устройство вентиляционного перекрытия тоннеля – конструктивного элемента, который разделяет внутреннее пространство тоннеля на зоны для циркуляции воздуха: поступления свежего и удаления загрязненного.

Тем временем в служебных помещениях начались архитектурно-отделочные работы, включающие устройство кирпичных перегородок и штукатурку стен. В общей сложности ими будет охвачено порядка 34 тысяч квадратных метров площади.

В градостроительном комплексе добавили, что станция "Липовая роща" располагается на границе Москвы и Подмосковья вдоль МКАД, рядом с Новорижским шоссе. Ее возведение планируется завершить в следующем году.

В наземный вестибюль станции интегрируют шестиэтажное здание для эксплуатационного персонала, а надземный пешеходный переход через МКАД свяжут с наземным павильоном. Для маломобильных пассажиров установят лифты.

Ранее в столице стартовало строительство двух станций Бирюлевской линии метро – "Липецкой" и "Лебедянской". На обеих площадках уже создают форшахты и возводят ограждающие конструкции. Также планируется провести благоустройство прилегающих к станциям территорий.

Станцию московского метро "Южный порт" планируют открыть к 2030 году

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