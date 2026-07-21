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21 июля, 15:11

Мэр Москвы

Собянин: по просьбе москвичей метро придет в район Восточный

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Арбатско-Покровская линия столичного метро будет продлена в район Восточный. Об этом рассказал Сергей Собянин на церемонии завершения проходки второго перегонного тоннеля между станциями "Щелковская" и "Гольяново".

По словам мэра, о продлении ветки просили жители Восточного, расположенного за МКАД. Градоначальник указал на сложную транспортную ситуацию в этом районе, так как ежедневно живущим там москвичам приходится выезжать на Щелковское шоссе, что приводит к заторам.

Собянин подчеркнул, что продление Арбатско-Покровской линии не задержит ввод станции метро "Гольяново" в эксплуатацию. Реализация проекта значительно разгрузит Щелковское шоссе.

Церемония проходки второго перегонного тоннеля между станциями "Щелковская" и "Гольяново" состоялась 21 июля. Как отметил Собянин, конечная станция "Гольяново" примет первых пассажиров уже в 2028 году.

Новый участок линии протянется на 2,6 километра, а протяженность Арбатско-Покровской линии составит 47,7 километра. Ожидается, что пассажиропоток увеличится до 790 тысяч человек в сутки.

Собянин: завершена проходка тоннелей между станциями "Щелковская" и "Гольяново"

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