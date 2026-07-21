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21 июля, 19:13

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Рыбаки сняли косатку с близкого расстояния у берегов Сахалина

Видео: MAX/Baza

Рыбакам впервые удалось запечатлеть косатку с близкого расстояния у берегов Сахалина. Встреча произошла в районе мыса Слепиковского, сообщила Baza в мессенджере MAX.

На кадрах видно, как косатка проплывает рядом с лодкой. Это стало удачей, поскольку такие млекопитающие обычно держатся подальше от людей.

Ранее медуза-хищник, которая входит в список 100 инвазивных видов России, впервые была найдена в акватории Астраханской области. Их родиной являются воды Амазонки, но сегодня эти медузы активно расселяются по планете.

Ученые рассматривают несколько путей попадания медузы в Каспийское море: естественный дрейф вниз по течению Волги, балластные воды судов и миграция через водоплавающих птиц.

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