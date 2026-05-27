В Азовском море нашли американского краба-нелегала

Ученые нашли в Азовском море плоскоспинного грязевого краба, ранее встречавшегося только у берегов США и в западной части Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Наиболее вероятный путь проникновения – с балластными водами через Керченский пролив, где активно ходят суда", – говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что суда набирают балластную воду в одном месте, а сливают в другом. Дальше краб распространяется сам. При этом ученые пока не знают, приживется ли вид в новых условиях, так как в Азовском море уже обитает краб Харриса.

Плоскоспинный грязевой краб любит прятаться в укромных местах. Панцирь у самцов вырастает до 35 миллиметров.

По словам ученых, появление еще одного вида крабов может повлиять как на состояние отдельных биотопов, так и на функционирование всей экосистемы в целом. При этом грязевой краб может быть полезен для рыбной промышленности как источник пищи для ряда промысловых рыб, однако и потенциально вредоносен.