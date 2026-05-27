Минкультуры Молдавии не одобрило въезд в страну 13 российским артистам

Министерство культуры Молдавии не одобрило въезд в страну 13 российским артистам. Об этом в ходе брифинга заявил глава ведомства Кристиан Жардан.

Список из 17 знаменитостей направил в Минкультуры страны депутат молдавского парламента Ренато Усатый. В своих соцсетях он сообщал, что пригласил артистов принять участие в концерте для выпускников.

Среди артистов, которым разрешили въезд в страну, – певица Zivert, Мишель Серова, DJ RUMER, а также юморист и шоумен Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов в РФ). Что касается остальных знаменитостей, сказал Жардан, молдавская сторона не дает гарантий, что они смогут въехать и выступить.

В частности, не допущены Леонид Агутин, Баста, группа "Тату", Гуф, DJ Smash, Александр Серов, Люся Чеботина, Ирина Круг, группа "Руки Вверх!", Игорь Николаев, Егор Крид, Сергей Шнуров, Дмитрий Маликов и Ирина Круг. Вместе с министерством список изучала Служба информации и безопасности страны.

Жардан отметил, что с момента введения новых правил в Минкультуры Молдавии направили 49 запросов на проведение концертов артистов, в том числе из России. 27 из них не были одобрены.

Ранее Литва внесла рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) в список нежелательных лиц и запретила ему въезд в страну на 10 лет. Там заявили, что он якобы может угрожать национальной безопасности страны. Позже музыкант через суд добился отмены этого запрета.

